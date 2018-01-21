T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) AKUT, Birleşmiş Milletler'in sınavına hazırlanıyor

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Arama- Kurtarma Tavsiye Kurulu (INSARAG) sınavı için Kocaeli'de kampa girerek, gece kurtarma operasyonu gerçekleştirdi

21 Ocak 2018 18:42

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Birleşmiş Milletler\'in (BM) Uluslararası Arama- Kurtarma Tavsiye Kurulu (INSARAG) sınavı için Kocaeli\'de kampa girerek, gece kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. AKUT ekipleri, BM tarafından kurulan INSARAG\'a 2011 yılında kabul edildi. BM\'nin, INSARAG üyesi ekiplerin operasyonel gücünü kaybetmemesi adına yaptığı sınava hazırlanan AKUT ekipleri, Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü\'nde 2 günlük kampa girdi. Kampta, \'INSARAG Farkındalık\', \'Kişisel Koruyucu Ekipmanlar\', \'Yapısal-İleri Enkaz\', \'Tıbbi Operasyonlar\', \'Tehlikeli Maddelerde Müdahale\', \'Ağır Kaldırma\', \'Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma\' ile \'İp Teknikleri ve Teknik Kurtarma\' eğitimleri veriliyor. Bulgaristan\'da, 19 Mart günü düzenlenecek sınav için yapılan hazırlık kapsamında gece, enkazda arama- kurtarma çalışması yapıldı. Kampta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AKUT Başkanı Recep Şalcı, şunları söyledi: \"AKUT, Birleşmiş Milletler\'in yaralarını saran arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi. Türkiye\'deki iki ekipten bir tanesi. Biz INSARAG akredite ekibi olduğumuz için, 5 yılda bir sınava girmemiz gerekiyor. Akreditasyonumuzu yenilememiz gerekiyor. 19 Mart tarihinde Bulgaristan\'da tekrar sınava gireceğiz. Bu sınav için şu an hazırlıklarımız ve eğitimlerimiz sürüyor. Bu olağan tatbikatlarımızdan bir tanesi, her ay bir tane yapıyoruz. Burada şu an INSARAG ekibimiz ile birlikte İzmit, Manisa ve Kuşadası ekiplerimiz çalışmalarını yapmakta ve sınava hazırlanmakta. Bu sınav 3 basamaktan oluşuyor. Hafif Arama Kurtarma, Orta Arama Kurtarma ve Ağır Arama Kurtarma. Biz orta sınıf kurtarmacı olarak şu an sınava hazırlanıyoruz. Bu sınav içerisinde hem yönetsel becerilerimiz hem de enkaza müdahale üzerine bir uygulama gerçekleşiyor. 19 Mart\'ta buradan Bulgaristan\'a hareket edeceğiz ve Bulgaristan\'da 3 günlük bir sınav sonucunda sınavımız bitmiş olacak. Umuyoruz ki tekrar Türkiye\'yi Birleşmiş Milletler içerisinde temsil eden bir üs olarak gururla ülkemize geri döneceğiz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİR Uğur AYDINKARTEPE Kocaeli DHAARAMA Kurtarma Derneği AKUTBirleşmiş Milletler BM Uluslararası Arama Kurtarma Tavsiye Kurulu INSARAGKocaeliAKUTBMINSARAGBM INSARAGKocaeli KartepeArslanbey KampüsüKamptaFarkındalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24