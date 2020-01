(Görüntülü Haber) Akülü engelli aracı ile tekerlekli sandalye taşıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) SİVAS Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Geçgil, İstanbul\'dan yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere gönderilen tekerlekli sandalyeleri terminal binasından alarak 3 kilometre uzaklıktaki dernek binasına kendi akülü engelli aracı ile taşıyor. Sivas\'ta yaşayan 50 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Halil Geçgil, 2 yaşında geçirdiği çocuk felci sonrası ayaklarını kullanamaz hale geldi. 48 yıldır tekerlekli sandalyeye muhtaç olan Geçgil, 2 yıl önce Sivas\'ta Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni kurarak başkan oldu. 2 yıldır dernek başkanlığını sürdüren Geçgil, İstanbul\'dan bazı yardım kuruluşları aracılığı ile zaman zaman Sivas\'a ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılmak üzere gönderilen tekerlekli engelli sandalyelerini taşıtacak araba bulamadığında 3 kilometre uzaklıktaki dernek binasına kendi akülü aracı ile taşıyor. Sivas\'ın sert hava şartlarında da tekerlekli sandalyeleri bu şekilde taşırken çok zorlandığını ifade eden Geçgil, terminal binasından dernek binasının arasının akülü aracıyla 20-25 dakika sürdüğünü söyledi. \"HER İSTEDİĞİMİZDE ARAÇ BULUNMUYOR\" Bu tür malzemeler geldiğinde her zaman taşıtacak uygun araç bulamadıklarını ifade eden Geçgil, \"Bize sağ olsun özellikle İstanbul\'dan önemli malzeme yardımları geliyor. Araçlar sabah erken geliyor. Arkadaşlarımızı arıyoruz, kiminin işi oluyor, kiminin ihtiyacı var, kiminin hastası oluyor. Hepsine ulaşamıyoruz. Uygun olanlar sağ olsunlar, tekerlekli sandalyelerin bir kısmını onların aracına yüklüyoruz. Terminalde kalanları da ben kimseye yük etmemek kaydıyla tek tek gidip getiriyorum. Her zaman tekerlekli sandalye geldiğinde benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Gelen araçları da biz hayra gönderiyoruz, ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz.\" dedi. 3 kilometrelik mesafede tekerlekleri sandalyeleri taşırken trafikte zorlandığını ifade eden Geçgil \"Akülü aracımla tekerlekli sandalye aracı taşımak çok zor oluyor. Yolda ilerlerken araç sürücüleri kornaya basıyor, yol istiyor. Tabi tekerlekli sandalye taşıdığımı görmediklerinden bu durum yaşanıyor.\" ifadesini kullandı. 995 ARAÇ DAĞITILDI Derneklerinin kurulduğu günden bugüne kadar ihtiyacı olanlara yardımlarda bulunmaya gayret ettiklerini kaydeden Halil Geçgil, \"Bugüne kadar dernek olarak 995 aracımızı ihtiyaç sahibi ile buluşturduk. 57 akülü araç, 58 de joystikli akülü araç verdik. Dünya Engelliler Gününde de sandalye dağıtıyoruz. Daha gelecek araçlarımız var, onları da teslim alacağız. Bunları da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Biz sadece Sivas\'a değil, kent dışındaki engellilere de yardımcı olmaya çalışıyoruz.\" şeklinde konuştu.