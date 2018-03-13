(Görüntülü Haber) Akü hırsızları yakalandı

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy\'de bir akaryakıt istasyonundan jeneratör aküsü çalan hırsızları yakaladı. Olay, Arnavutköy Boyalık Mahallesi\'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 hırsız çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan jeneratör aküsünün çalıp kiralık araçla kayıplara karıştı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Geçtiğimiz günlerde de ekipler akü hırsızlarının Beyoğlu\'ndaki evine baskın düzenlendi. Operasyonda S.A. ve C.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan S.A. ile C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.