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(Görüntülü Haber) Akü hırsızları yakalandı

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonundan jeneratör aküsü çalan hırsızları yakaladı

13 Mart 2018 12:57

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy\'de bir akaryakıt istasyonundan jeneratör aküsü çalan hırsızları yakaladı. Olay, Arnavutköy Boyalık Mahallesi\'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 hırsız çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan jeneratör aküsünün çalıp kiralık araçla kayıplara karıştı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hırsızın kimliğini tespit etti. Geçtiğimiz günlerde de ekipler akü hırsızlarının Beyoğlu\'ndaki evine baskın düzenlendi. Operasyonda S.A. ve C.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan S.A. ile C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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