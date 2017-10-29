(Görüntülü Haber) Akseki'de tur midibüsü devrildi, yaralılar var (1)
Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi
29 Ekim 2017 13:16
Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki İlçesi\'ne bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
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