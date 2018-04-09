T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Akseki'de kamyonla otomobil çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Adem ÇETİN AKSEKİ (Antalya), (DHA) Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Konya'da aile hekimi olarak görev yapan Kemalettin Şahin (56) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı

09 Nisan 2018 19:54

Adem ÇETİN AKSEKİ (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Akseki ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Konya\'da aile hekimi olarak görev yapan Kemalettin Şahin (56) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Akseki- Seydişehir karayolunun Alacabel mevki yakınlarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Seydişehir istikametine giden Kemalettin Şahin idaresindeki 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Kanık (42) idaresindeki boş sebze kasası yüklü 32 SB 432 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kemalettin Şahin yaşamını yitirdi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop (55) ise yaralandı. Savcının incelemesinin ardından Kemalettin Şahin\'in cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kemalettin Şahin\'in Konya\'nın Meram ilçesinde aile hekimi olduğu belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil parçaları çevreye saçılırken, yaklaşık 1 saat ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol araçların ve parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdemAKSEKİ Antalya DHAAntalya AksekiKonyaKemalettinKaza Akseki SeydişehirAlacabelSeydişehirLBMahmut KanıkSBKazadaSürücününAlibeySavcınınAkseki Devlet HastanesiKonya Meram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24