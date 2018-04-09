(Görüntülü Haber) Akseki'de kamyonla otomobil çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Adem ÇETİN AKSEKİ (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Akseki ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Konya\'da aile hekimi olarak görev yapan Kemalettin Şahin (56) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Akseki- Seydişehir karayolunun Alacabel mevki yakınlarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Seydişehir istikametine giden Kemalettin Şahin idaresindeki 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Kanık (42) idaresindeki boş sebze kasası yüklü 32 SB 432 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kemalettin Şahin yaşamını yitirdi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop (55) ise yaralandı. Savcının incelemesinin ardından Kemalettin Şahin\'in cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kemalettin Şahin\'in Konya\'nın Meram ilçesinde aile hekimi olduğu belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil parçaları çevreye saçılırken, yaklaşık 1 saat ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol araçların ve parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.