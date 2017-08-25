(Görüntülü Haber) Akseki İlçesi'nde, belediye çöp depolama alanında yangın çıktı

Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), (DHA) Akseki\'ye bağlı Boğaz Mahallesi\'ndeki çöp depolama alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz ve 15 orman işçisi yangına müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çevrede önlem alan ekipler, söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçten içe yanan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, vatandaşlar is ve yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadı.