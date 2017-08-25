T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Akseki İlçesi'nde, belediye çöp depolama alanında yangın çıktı

Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), (DHA) Akseki'ye bağlı Boğaz Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında sabah saatlerinde yangın çıktı

25 Ağustos 2017 14:47

Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), (DHA) Akseki\'ye bağlı Boğaz Mahallesi\'ndeki çöp depolama alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz ve 15 orman işçisi yangına müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çevrede önlem alan ekipler, söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçten içe yanan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, vatandaşlar is ve yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdemDHAAksekiBoğaz MahallesiBölgedenBüyükşehir BelediyesiAkseki OrmanMüdürlüğüYangınaAlevlerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24