(Görüntülü Haber) Aksaray'da zincirleme kaza: 2'si ağır, 7 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da önündeki TIR\'a çarpıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı, 2\'si ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden Oğuzhan Kılıç (23) yönetimindeki 06 EB 8451 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Demir yönetimindeki 34 HZ 9723 plakalı TIR\'a arkadan çarptıktan sonra karşı şeride geçip, Murat Mutlu (30) idaresindeki 68 DD 075 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Oğuzhan Kılıç ve Murat Mutlu ile Rahime Mutlu (49), Muhammet Emin Mutlu (2), Meryem Mutlu (22), Adnan Menderes Mutlu (5), Adnan Mutlu (54) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat ve eşi Meryem Mutlu\'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.