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(Görüntülü Haber) Aksaray'da TIR'da 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da polis tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada 7 bin 900 paket kaçak sigara ve 768 paket kaçak nargile folyosu ele geçirildi

20 Ağustos 2017 17:24

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da polis tarafından durdurulan TIR\'da yapılan aramada 7 bin 900 paket kaçak sigara ve 768 paket kaçak nargile folyosu ele geçirildi. TIR sürücüsü, 23 yaşındaki M.A.D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen bir TIR ile Doğu Anadolu Bölgesi\'nden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Polis, bunun üzerine Aksaray- Adana karayolunun kent merkezi girişinde dün saat 23.00 sıralarında M.A.D., yönetimindeki TIR\'ı, durdurdu. TIR dorsesinde yapılan aramada 7 bin 900 paket kaçak sigara ile 768 paket kaçak nargile folyosu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.A.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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