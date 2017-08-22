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(Görüntülü Haber) Aksaray'da silahlı saldırı sonucu kaçırılan 11 yaşındaki çocuk aranıyor (2)

BABASI: KAÇIRANLAR BENDEN BİRŞEY İSTEMEDİ Aksaray'da silahlı kişilerce oğlu 11 yaşındaki Egemen Samet'i kaçıranların 4 kişi olduğunu söyleyen akaryakıt istasyonu sahibi Galip Dinç, saldırganların maskeli olduklarını söyledi

22 Ağustos 2017 20:45

BABASI: KAÇIRANLAR BENDEN BİRŞEY İSTEMEDİ Aksaray\'da silahlı kişilerce oğlu 11 yaşındaki Egemen Samet\'i kaçıranların 4 kişi olduğunu söyleyen akaryakıt istasyonu sahibi Galip Dinç, saldırganların maskeli olduklarını söyledi. Dinç, \'\'Ben akaryakıt istasyonunda değildim. Maskeli 4 kişi gelmiş, bir çalışanımızı ayağından vurduktan sonra çocuğumu alıp kaçmışlar. Kaçıranlar benden bir şey istemedi, fidye istemediler, para istemediler. Oğlumu geri getirsinler. Ne istiyorlarsa vereyim, ne gerekiyorsa yaparım, çocuğumu sağ salim getirsinler. Çocuğumu görenler en yakın karakola bildirsinler, kim görürse Allah rızası için yardım etsinler\'\' dedi. ACILI ANNE, CUMHURBAŞKANI\'NDAN YARDIM İSTEDİ Egemen Samet\'in annesi Gülfidan Dinç, bir an önce oğlunun bulunmasını istedi. Gülfidan Dinç, \"Oğlumdan halen haber yok. Her gelen yetkili kişi oğlumu bulacaklarını söylüyor ama saatler geçti, oğlumdan bir iz yok. Ne olursunuz oğlumu bulun. Asker, polis, arama köpekleriyle her yeri arayıp oğlumu bulsun. Benim oğlumun kimseye zararı yoktu. Egemen gel ne olur ? Anneciğim, korkuyorsun biliyorum, anneciğim seni bulacağım\'\' dedi. 5 ve 14 yaşında iki oğlu daha olan anne Gülfidan Dinç, \'\'Oğlum bir an önce bulunsun. Burası küçücük bir yer, oğlumun bulunması gecikirse ben kendimi yakarım. Şüphelendiğimiz kimse de yok. Kimse oğlumu kaçıracak kadar vicdansız olamaz\'\' diye konuştu.i. Güvenlik güçleri kaçırılan Egemen Samet Dinç\'in bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

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