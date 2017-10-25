(Görüntülü Haber) Aksaray'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nı yönelik yapılan operasyonda örgütün \'ByLock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'ByLock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis tarafından bugün Aksaray merkezli Kocaeli, Yozgat ve Adıyaman\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9\'u ihraç edilmiş öğretmen olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.