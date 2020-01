(Görüntülü Haber) Aksaray'da et üreticilerinden et ithalatına tepki

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da et üreticileri, et ithalatına tepki göstererek, bu uygulamayla üreticilerin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve Kasaplar Odası Başkanı Kani Yerli, düzenledikleri basın toplantısında et ithalatına tepki gösterdi. Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, ithal edilen etin güvenli olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: \'\'Gelişen Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi, hayvancılığın merkezi olarak üretime devam ediyor. Fakat şu an itibariyle, şu masada bulunan üretici kardeşlerimiz, çiftliklerinde yüzde 25-30 kapasitede çalışıyorlar. Bakanlığımızın son uygulamış olduğu yurt dışında ne olduğu belli olmayan etleri getirerek Türkiye’deki birkaç markette satması, bizi çok derinden üzmüştür. Çünkü biz Aksaray’da yerel kasaplarımız ve marketlerimizden, güvendiğimiz etleri alarak çocuklarımıza ve ailelerimize yetiriyoruz. Biz, biliyoruz ki bunlar bizim ürettiğimiz ürünler. Bunlar yerel market ve mağazalarda, kasaplarda satışa sunuluyor. Sonra da soframıza kadar ulaşıyor. Hiçbir endişe duymuyoruz. Bizim birbirimize sahip çıkmamız lazım. Üreten tüketene saygılı olması lazım, tüketen de üretenin kıymetini bilmesi lazım. Dünyanın muhtelif ülkelerinden şu anda Türkiye’ye ne olduğu bilinmeyen, yağlı, yağsız, karkas, yaşlı sığırların ve hatta domuz eti bile Türkiye’ye girdiğinden bahsediliyor. Biz ne olduğu belli olmayan etlerin tüketilmesine karşıyız. Bundan dolayıdır ki, en güvendiğimiz etler yerli, market ve kasaplarda satıya sunulan etlerdir.\'\' Kasaplar Odası Başkan Kani Yerli ise, hükümet tarafından besicileri destek kredileri verildiğini hatırlatarak, \'\' Çok ucuz faizle para veriyorlar. Bunlarla birlikte bize çiftlik yaptırıyorlar. Avrupa’dan bize mal getirtiyorlar. Ondan sonra da kalkıp yabancı ülkelerden et geliyor. \'Madem et getireceksin neden bize kredi veriyorsun, çiftlikleri yaptırıyorsun? Neden bizi batırmaya gidiyorsun? Biz, üretici olarak zarar edersek, size nasıl ödeyebiliriz?\'\' dedi. ​