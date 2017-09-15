(Görüntülü Haber) Akkent Sosyal Tesisi açıldı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te merkez ilçe Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi?ne yaptırılan cami ve sosyal tesis düzenlenen törenle açıldı. Akkent Mahallesi?nde Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan cami ve sosyal tesisin açılış törenine; AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel Şahinbey Belediyesinin yaptığı çalışmalarla Türkiye\'de örnek gösterilen bir belediye olduğunu ifade ederek, Şahinbey Belediyesinin yaşam kalitesini artırmak için yaptığı çalışmaların hızına yetişemiyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Akkent sosyal tesisi bütün Türkiye\'ye örnek teşkil edecek bir tesis dir. Eski bir belediye başkanı olarak Mehmet Tahmazoğlu ve ekibinin yaptığı çalışmalardan gurur duyuyoruz dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise göreve devraldıklarında Şahinbey ilçesinde hiç sosyal tesisin bulunmadığını ama şuanda 130\'un üzerinde sosyal tesisin vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, Göreve başladığımızda Akkent diye bir mahalle yoktu, bu mahalle bizim dönemimizde kuruldu. Burada okuluyla, camisiyle, spor tesisi ile tam bir yaşam alanı inşa ettik ve bugün son olarak Akkent sosyal tesisimizin açılışını yapıyoruz. Göreve geldiğimizde Şahinbey ilçesinde hiç sosyal tesis yoktu, şuanda 130\'un üzerinde sosyal tesisimiz var. Amacımız milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı sürdürebilmek ve milletimiz hayatını kolaylaştırmak diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından cami ve sosyal tesis vatandaşların hizmetine açıldı.