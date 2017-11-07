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(Görüntülü Haber) Akıncı Üssü pistinin bombalanması sırasındaki panik güvenlik kamerasında

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor

07 Kasım 2017 14:43

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. Dava dosyasına giren güvenlik kamera görüntülerinde, pistin bombalanması sırasında lojman bölgesindeki markette alış veriş yapan asker yakınlarının yaşadığı panik görülüyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına, o gün kayıt yapan Akıncı Üssü\'ndeki güvenlik kameralarının görüntüleri de girdi. Lojmanlar bölgesindeki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 16 Temmuz sabahı saat 10.00 sıralarında alışveriş yapan asker ve yakınları görülüyor. Alışveriş yapanların panik halinde bol miktarda ekmek ve su aldıkları görüntülere yansıyor. Bu sırada darbecilerin üsten kalkışını önlemek için, Eskişehir\'den kalkan jetler pisti bombalıyor ve jet seslerinin ardından patlama sesi duyuluyor. Güvenlik taburundan oldukları tahmin edilen bazı askerler markette bulunanların yere yatmasını istiyor. Herkes korku ve panik halinde yere yatıyor. Daha sonra bir asker, \"Pist bombalanıyor, bizim her şeyden haberimiz var. Panik yapmayın\" diye sesleniyor. Askerler markette bulunanları güvenli bir şekilde dışarı çıkartıyor. Korku ve panik için kaçışan asker yakınlarından bazılarının tekrar markete girip hızla bir şeyler almaya çalıştıkları görüntülere yansıyor.

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