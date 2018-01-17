T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Akılcı ilaç' kampanyasına gazetecilerden destek

ANKARA (DHA) Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, 'Akılcı İlaç' konusunda destek çağrısında bulunduğu gazetecilerden cevap geldi

17 Ocak 2018 16:34

ANKARA (DHA) Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın, \'Akılcı İlaç\' konusunda destek çağrısında bulunduğu gazetecilerden cevap geldi. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla medya kampanyası başlattı. Kampanyanın açılışında konuşan Bakan Demircan, medyanın önemine dikkat çekerek kampanyaya destek çağrısında bulundu. Programı takip eden gazeteciler de Bakan Demircan\'ın bu isteğine bir video çekerek yanıt verdi. Videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sağlık Bakanı Demircan, duyarlılık gösteren gazetecilere teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHASağlık Bakanı Ahmet DemircanSağlık BakanlığıKampanyanınBakan DemircanProgramıVideoyuSağlık Bakanı Demircan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24