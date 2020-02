(Görüntülü Haber) Akıl Oyunları Festivali'nde kazananlar ödüllerini aldı

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi ile Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü\'nün birlikte düzenlediği \'4\'üncü Geleneksel Akıl Oyunları\' yarışmasının kazanları belli oldu. Programında dereceye giren öğrencilere bugün, Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu\'nda , kupa ve madalyalar verildi. Ümraniye Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik \'4\'üncü Geleneksel Akıl Oyunları\' yarışması düzenledi. Akıl Oyunları müsabakaları sonrasında dereceye giren öğrenciler ve okullar düzenlenen ödül töreniyle teşekkür belgelerini aldı. Ödül törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçesi Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, Ümraniye İlçesi Milli Eğitim müdürleri, İlçe okul müdürleri, Öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Ödül töreni mehteran takımının konseriyle başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından Yunus Emre Ortaokulu Öğrencileri tarafından Mevlana Temalı Tangram gösterisi düzenlendi. Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, akıl oyunlarına çok önem verdiklerini söyledi. Can, geleceğin yönetici adaylarının eğitimde başarılı olmasının bu tür organizasyonlardan geçeceğini vurguladı. \"2023\'LERİ İNŞA EDECEK ÇOCUKLAR, GELECEĞİMİZ SİZSİNİZ\" Öğrencilerin 2023\'leri inşa edeceğini belirten Can , \"Siz yarının büyüklerisiniz. Gelişen büyüyen ve lider olmak sevdasıyla tutuşan Türkiye\'nin yarını , 2023\'leri ve geleceği inşa edecek gençlersiniz\" dedi. \"ÖĞRENCİLERE ANALİTİK DÜŞÜNCEYİ KAZANDIRIR\" Can, \"Akıl Oyunları Festivali\'nin 4\'üncüsünü gerçekleştiriyoruz, yaklaşık 40 bin öğrenciye bugüne kadar ulaşmışız. Ne kazandırır bu çocuklara bu ders, elbette ki analitik düşünceyi kazandırır. Muhakeme kabiliyeti gelişmiş çocuk , bilgi ve birikimini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek suretiyle beyin fırtınası gerçekleştirmek kabiliyetini kazandırır. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yarının gençlerini yaratıcılık konusunda daha da kabiliyetli olacaklarına inanıyorum\" diye konuştu. Akıl oyunları ; tangram, t-puzzle, hedef 4, 9 taş, 3\'üncü ve 4\'üncü sınıflarda; mangala, reverse, 9 taş, hedef 4 oyunlarından oluşuyor.