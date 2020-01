(Görüntülü Haber) Akhisarspor'da üst üste alınan 2 galibiyet motivasyonu yükseltti

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de 1-0\'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından Trabzonspor\'u da deplasmanda 6-1\'lik skorla yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor\'da Teknik Direktör Okan Buruk, güçlü rakipler karşısında alınan üst üste 2 galibiyetin kendilerine motivasyon sağladığını söyledi. Ligde 16 puanla üçüncü sıraya tırmanan yeşil-siyahlılarda geçen sezondan bu yana müthiş bir istatistiğe imza atan Buruk, \"Ligde ilk 3 deplasmanda yapamadıklarımızı Trabzon\'da sahaya yansıttık. Fenerbahçe\'nin ardından Trabzonspor\'u da yenmek bizim için çok değerli ve önemli. Deplasmanda çok pozisyona girmemize rağmen topu bir türlü kale çizgisinden geçiremediğimiz için kazanamıyorduk. Bu sefer ise top kalenin içine girdi\" dedi. Artık Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını unutup önlerine bakmaları gerektiğini belirten teknik adam, \"Geçmişteki maçları kenarda bıraktık, şimdi Gençlerbirliği mücadelesini düşünüyoruz. Ligde hiç alt grup riski yaşamadan üst sıralarda tutunmak istiyoruz. İlk 8 haftada bunu başardık ve başarımızı da sürdürmeyi hedefliyoruz. Hafta içinde sadece yeni rakibe odaklanmak, maçı yaşayıp iyi hazırlanmak bizim için çok önemli. O yüzden hafta hafta gideceğiz. Haftalık hedefler koyacağız. Kaç puan toplarız, hangi sıralamada yer alırız gibi düşüncelerin bizim için çok önemi yok. Biz her maç elimizden geleni yapacağız ve her maça kazanmak için çıkacağız\" diye konuştu. Akhisarspor\'un ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını oynamayı planladığı Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nun inşaatının son durumunu yakından incelediğini kaydeden Buruk, \"Geçen hafta içerisinde stadyumu inceleme imkanım oldu. Kendi takımımızı ele aldığımızda seyirci kapasitesi olarak çok uygun olduğunu düşünüyorum. Maçlar sahanın her yerinden çok rahat ve çok güzel izlenebilecek. Yani kale arkalarının da görüş açıları muhteşem. Çok kompakt, bize yakışacak, zemini de çok güzel olacak bir stat oluşuyor. Taraftarlarımızın bir an önce kombinelerini alıp stadyumda bu başarılı takımı izleme şanslarını yakalamalarını istiyorum. Geç kalmasınlar\" dedi. BAŞARININ SIRRI ODAKLANMA Akhisarspor\'un 30 yaşındaki İsveçli golcüsü Daniel Larsson, takımdaki başarının sırrının maça odaklanma olduğunu söyledi. Ligin kalan bölümünde en iyisini yapmaya çaba sarf edeceklerini belirten Larsson, \"İlk 8 haftada sonuçlara baktığımız zaman çok iyi bir başlangıç yaptık ve bunun için de açıkçası çok mutluyuz. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey daha da fazla çalışmak ve her hafta daha iyi bir takım olduğumuzu herkese ispatlamak olacaktır\" dedi. Tarihi bir skor ile elde ettikleri Trabzonspor müsabakasını değerlendiren Larsson, \"Deplasmanda alınan 6-1\'lik skor bence tüm takımlar için çok önemli bir galibiyet ve güzel bir skordur. Başarımızda ana neden bence takımdaki organizasyon çok iyi. Yani biz burada sadece kendi işimize odaklanıyoruz. Sadece sahaya odaklanıyoruz ve diğer işlerle uğraşamıyoruz. Bence takımdaki başarının en büyük nedeni bu ve arkadaşlığın çok güzel olması\" diye konuştu.