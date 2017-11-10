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Spor

(Görüntülü Haber) Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk Olumsuz bir tablo yok

Barış GEZİCİAKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de son 3 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, kendileri için olumsuz bir tablo olmadığını söyledi

10 Kasım 2017 15:15

Barış GEZİCİAKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son 3 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, kendileri için olumsuz bir tablo olmadığını söyledi.
Ligde 3\'üncü sıraya kadar tırmandıktan sonra 11\'inci haftayı 17 puanla 9\'uncu sırada geçen yeşil-siyahlılar, 17 Kasım Cuma günü Beşiktaş\'la deplasmanda oynanacak mücadelenin hazırlıklarına başladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri\'nde yapılan akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, ortada kötü bir tablo olmadığını belirterek gelecek hafta konuk olacakları Beşiktaş\'ın zorlu bir rakip olduğuna işaret etti.
Lige iyi bir başlangıç yaptıklarına vurgu yapan Buruk, İlk haftalara baktığımız hep ilk 3 sıranın içerisinde olduk, hatta son maçı kazansaydık ligde 2\'nci sıraya yerleşecektik. Kaybettiğimiz Alanyaspor maçı puan hesaplarımızı biraz daha geriye götürdü. Ligde hedefimizin üst sıralar olması takımımız adına sevindirici. Fenerbahçe maçı ile zorlu bir fikstüre başlamıştık. Bu zaman içerisinde puan kayıpları olacaktır ve bunu da normal görmemiz gerekiyor. Hiçbir maçı kaybetmek istemeyiz ama ara sıra böyle puan kaybedeceğiz, kötü oynadığımız maçlar olacaktır dedi.
Puan kaybedilen karşılaşmalarla ilgili sorgulamayı takım içinde yaptıklarını dile getiren Okan Buruk, Olumsuz bir durumda değiliz. Daha iyi yerlere geleceğiz. Devre arasına kadar istediğimizin üzerinde puan toplayıp ikinci yarıya daha rahat başlamak istiyoruz diye konuştu. Beşiktaş maçını da değerlendiren Buruk, Çok zorlu bir maça çıkacağız. Bu mücadeleden önce pazar günü Altınordu\'yla bir hazırlık maçı yapacağız. Burada oyuncularımızın son durumlarını görmek istiyoruz diye konuştu. Akhisarspor\'da sakatlığı nedeniyle 4 maçtır oynamayan Olcan\'ın Beşiktaş önünde takıma dönmesi bekleniyor.

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