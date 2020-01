(Görüntülü Haber) Akhisar'da 'zeytine minnet yürüyüşü'

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, Dünya Zeytin Günü ekinlikleri kapsamında, protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla kortej eşliğinde, \'Zeytine Minnet\' adı altında yürüyüş düzenlendi, ardından \'Zeytin\' konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.



Akhisar Ticaret Borsası tarafından düzenlenen \'Dünya Zeytin Günü\' etkinlikleri kapsamında düzenlenen \'Zeytine Minnet\' yürüyüşü, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi\'nden başladı. Akhisar Müftüsü Yusuf Eviş\'in duası ile başlayan yürüyüşe, Akhisar Belediye Bandosu ve Halk Oyunları ekipleri renk kattı.



Yürüyüş, Akhisar Belediyesi Hizmet Binası önünde son buldu. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, zeytinin son 50 yılın en iyi rekoltesi ve fiyatının yaşandığı belirtip, bu yılın çok verimli geçtiğini söyledi. Milletvekili Aydemir, Akhisar Belediyesi öncülüğünde kurulan Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Akhisar zeytininin marka bilinci daha da artacağını kaydetti. Aydemir, \"Bizim çocukluğumuzda, zeytine bakmak ağaçla veya çomakla olurdu. Şimdi artık zeytine çomakla bakan değil zeytini seven zeytini meyve gözüyle gören bir Akhisarlı var. Akhisar\'a bu anlayışı getiren ve bu şekilde zeytine bakmayı öğreten herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Hükümetin zeytine ve çiftçiye desteğinin devam ettiğine dikkati çeken Milletvekili Aydemir, şöyle dedi:



\"Zeytine damlama sulamadan başlayarak fidesini hibe eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız\'a teşekkür ediyorum. bu sayede Akhisar\'ımız Türkiye\'nin zeytinine başkent oldu. Bunu ben Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda da kayıtlara geçirdim. Zeytinin başkenti Akhisar\'dır, Manisa\'dır. Zeytin ağacı sayısı bakımından da, sofralık zeytin rekoltesi bakımından da bunu söylüyorum. İnşallah her geçen yıl bu yıldan daha iyi olur. Çünkü yeni dikmiş olduğumuz ağaçlar meyve vermeye başlıyor ve müstahsilimizin de yüzü gülüyor. Müstahsilimizin yüzü güldükçe Akhisar\'ın ekonomisi katma değeri her geçen gün artıyor. Zeytine sadece bakmakla kalmıyoruz, topladıktan sonra da yurt dışına ihracat etme noktasında da gelişmemiz gerektiğini düşündük ve bunun adımlarını attık. Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesini de kurduk, fabrikalar burada yapılmaya başlandı.\"



Konuşmaları ardından Milletvekili Uğur Aydemir, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava istihkam Albay Mehmet Şahin, AK Partili Belediye Başkanı Salih Hızlı, Akhisar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kılıç, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşların katılımı ile \'zeytin\' konulu resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.