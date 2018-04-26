(Görüntülü Haber) Akdeniz'in 'antik mutfağı' Roma'ya hazırlanıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, seramik sanatçısı Serdar Aslan, Akdeniz\'deki Likya Uygarlığı\'na ait antik mutfağı, Roma\'da sergilemeye hazırlanıyor. Antik dönemde kullanılan seramik kapları 2 bin yıl önceki teknikle yeniden yapan Aslan, seramik kaplarda pişirdiği Akdeniz balıklarını ziyaretçilere ikram edecek. Seramik sanatçısı Serdar Aslan, Akdeniz\'in antik mutfağını İtalya\'nın başkenti Roma\'da sergilemek için kolları sıvadı. Aslan, 2 bin yıl önce Akdeniz kıyılarında hüküm süren Likya Uygarlığı\'nı, Roma\'da açacağı sergide, Akdeniz\'e özgü çipura ve levrek balıklarını pişirip, yine Akdeniz\'e özgü portakal ve yeşilliklerle sunarak tanıtacak. Sanatçı Aslan, tek başına giriştiği bu sergide sunum için kullanacağı tabak ve sürahileri Akdeniz kıyılarından elde ettiği kilden hazırlıyor. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'ndeki atölyede çalışmalarını sürdüren Aslan, hamur haline getirdiği killeri çömlek çekme makinesi üzerinde önce işleyip, ardından boyuyor. \'SAĞLIKLI YAŞAMA DA DİKKAT ÇEKECEĞİM\' Sergide kullanılacak tüm ürünlerin en doğal haliyle ve tamamının Akdeniz\'e özgü olmasının çok dikkat çekeceğini belirten Serdar Aslan, Akdeniz kıyısındaki \'Antik Gastronomi Sergisi\'ne Yunus Emre Enstitüsü\'nce destek verildiğini söyledi. Likya mutfağının 2 bin yıl önce dahi hafif ama besin değeri açısından zengin olduğunu gördüklerini belirten Aslan, “Sergiyle birlikte bir anlamda sağlıklı yaşama da dikkat çekmiş olacağım. Böylesine sağlıklı ve zengin Likya gastronomisini, geleneksel seramik bilimi ve sanatımız ile sunarak, Anadolu\'nun yaşam ve kültürel mirasına farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflliyorum\" dedi. DENİZİN 30 METRE ALTINDA 4 HAFTA TUTACAK Roma\'nın, dünya turizminde söz sahibi olması nedeniyle serginin uluslararası alanda daha çok yankı bulacağını kaydeden Aslan, “Ülkemizde bilimsel ve sanatsal çalışmaların yapılmakta olduğunu uluslararası anlamda gösterebileceğimizi düşünmekteyim. Bu ilginin ülkemiz kültür turizmine de katkı sağlayabileceğini umut ediyorum\" diye konuştu. Serdar Aslan, çalışmalarını tamamlamasının ardından tüm seramikleri denizin 30 metre altına daldırıp, 4 hafta boyunca tuzlu suda bırakacağını söyledi. Böylece tuzu emen seramiğin Roma\'ya uçakla götürülürken hem denizin altındaki hem de gökyüzündeki basınca maruz kalacağını belirten Aslan, sergide bu yönüyle de ilki gerçekleştireceğini ve 27 Eylül günü Roma\'da açılış yapılacağını kaydetti.