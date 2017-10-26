(Görüntülü Haber) Akdeniz, Silifke açıklarında temizlendi

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nca yürütülen \'Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi\' sona ererken, dalgıçlar tarafından deniz dibi temizlendi. Taşucu Balıkçı Barınağı\'nda düzenlenen etkinliğe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Arif Abalı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mevlüt Göksu, Şube Müdürü Mustafa Zayim ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Gün de katıldı. Proje kapsamında Akdeniz\'in derin sularına dalan dalgıçlar, terk edilmiş av araçlarını çıkarttı. İl Müdürü Abalı, Silifke\'de su ürünleri avı sırasında kullanım hataları ve benzeri nedenlerle terk edilen av araçlarının denizlerden temizlenmesi amacıyla hazırlanan projenin tamamlandığını söyledi. Abalı, projenin kamu kaynağı kullanılarak 2014 yılından bu yana uygulandığını belirterek, şöyle dedi: \"Bu proje, balıkçılarımızın balıkçılık faaliyetinde bulunurken istem dışı çeşitli nedenlerle zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması ve kullanım hataları nedeniyle koptuğu ve dipte kaldığı ağların yerlerinin tespit edilerek çıkarılması projesidir. Terk edilmiş av araçlarından ülkemizin yıllık kaybı 13-15 milyon TL arasındadır. Dünyadaki av araçlarından yüzde 8-12\'si denizlere terk ediliyor. Proje, ilimiz ile birlikte Hatay, İzmir, İstanbul, Balıkesir ve Sinop\'ta yürütülmektedir.\" Mersin\'de 2015 yılında, kayıp av araçlarının kesin yerlerinin ve miktarlarının belirlenmesi için balıkçılar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ifade eden Abalı, Erdemli Balıkçı Barınağı ile Silifke ilçesi Yeşilovacık Beldesi Kurtburnu Bölük Adası arasında kayıp av araçlarının yoğun olarak bulunduğu 25 lokasyon, 2016 yılında da belirlendiğini kaydetti. 250 BİN METREKARE TARANDI 2015 yılında yapılan saha çalışmalarında 250 bin metrekare alanın tarandığını belirten Abalı şöyle konuştu: \"2016 yılında da, Silifke Kumburnu ile Anamur Örenburnu arasında kayıp av araçlarının yoğun olarak bulunduğu 25 lokasyon belirlendi. Burada yürütülen çalışmalarda, 4 bin 850 metrekare uzatma ağı, 750 metrekare misina ağı, 1200 metrekare trol ağı, 3 bin 400 metrekare gırgır ağı, 3 trol kapısı,çeşitli ebatlarda 8 tel sepet ve 600 metre uzunluğunda çeşitli ebatlarda halat çıkarıldı. Silifke Kumburnu ile Tarsus Dipsiz Lagünü arasında kalan sahada balıkçı ve kooperatiflerimizde yapmış olduğumuz çalışmalar 23 Ekim\'de sona erdi. Bu çalışmalar sonucunda belirlediğimiz lokasyonda, denizlere terk edilmiş av araçlarının çıkarılması projesi tarihinde sona erdi. Yürütülen çalışmalar da 230 bin metrekare tarama alanında 3 bin 400 metre uzatma ağı, 550 metrekare misina ağı, 2 bin 800 metre gırgır ağı, 1 adet trol kapısı, demir kafes ve 300 metre uzunluğunda çeşitli ebatlarda halat çıkartılarak Taşucu Balıkçı Barınağı\'nda toplanmıştır.\"