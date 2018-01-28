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(Görüntülü Haber) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a PYD/YPG flamaları asıldı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentine PYD/YPG flamaları asıldı

28 Ocak 2018 22:13

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye\'nin Tel Abyad kentine PYD/YPG flamaları asıldı.

Akçakale\'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad\'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından bugün aynı bölgeye PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale\'nin Hürriyet Mahallesi\'nden de görülen flamalara, bölge halkı tepki gösterdi. Sınır hattında ise güvenlik güçlerince önlem alındı.

 

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