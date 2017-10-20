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(Görüntülü Haber) Akçakaleli muhtarlara yemek

Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA) ŞANLIURFA'nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, 19 Ekim muhtarlar günü nedeniyle ilçedeki muhtarlara yemek verdi

20 Ekim 2017 16:43

Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA) ŞANLIURFA\'nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, 19 Ekim muhtarlar günü nedeniyle ilçedeki muhtarlara yemek verdi.Muhtarlar günü nedeniyle Abdulhakim Ayhan tarafından düzenlenen yemeğe Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Emniyet Müdürü Şahaser Alaca ile belediye personelleri katıldı. Öğretmenevinde düzenlenen yemekte konuşan Ayhan, muhtarların yerel yönetim ve idare ile vatandaş arasındaki en önemli köprü olduğunu ifade etti. Ayhan, yemek sonunda günün anısına muhtarlara çeşitli hediyeler verdi.

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