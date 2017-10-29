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(Görüntülü Haber) Akçakale'deki Suriyeliler, terör örgütlerini protesto etti

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'ndeki çadır kentte barınan Suriyeli sığınmacılar, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PYD'yi protesto etti

29 Ekim 2017 20:01

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)- ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'ndeki çadır kentte barınan Suriyeli sığınmacılar, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PYD\'yi protesto etti. Akçakale\'de 30 bin sığınmacının barındığı çadır kentteki Suriyeliler, ellerindeki Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerle terör örgütleri DEAŞ, PKK ve YPG aleyhine slogan atan Suriyeliler, konuşmalarla bu terörizmi kınadı. Kalabalık adına konuşan Rafığ El Ukla, Türkiye Cumhuriyeti\'ne teşekkür ederek, terör örgütlerine yönelik mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

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