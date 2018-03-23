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(Görüntülü Haber) Akçakale'de kaymakamlık bahçesinde okul eylemi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, çoğunluğu çocuk 50 kişilik grup, Acıkuyu Mahallesi'ne okul yapılması için Kaymakamlık bahçesinde eylem yaptı

23 Mart 2018 15:46

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, çoğunluğu çocuk 50 kişilik grup, Acıkuyu Mahallesi\'ne okul yapılması için Kaymakamlık bahçesinde eylem yaptı. İlçeye bağlı Acıkuyu Mahallesi\'nde oturan çoğunluğu çocuktan oluşan 50 kişilik grup, ellerinde Türk bayrağı ve çeşitli yazıların yazıldığı dövizlerle Kaymakamlık bahçesinde bir araya geldi. Kalabalık, Atatürk büstü önünde toplanıp, mahalledeki okulun yetersiz ve eski olduğunu savunarak, yeni okul yapılmasını istedi. Acıkuyu Mahallesi Muhtarı Sait Koçan, çocuklarını okula gönderemediklerini belirterek, yetkililerden yardım istedi. Eylemi gören Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, çocukları araçlarla okullarına gönderdikten sonra mahalle sakinleriyle makamında görüştü. Basın kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Mahalle Muhtarı Koçan, Kaymakam Özer\'in, mahalleye okula yapılması için söz verdiğini ifade etti.

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