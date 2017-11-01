(Görüntülü Haber) Akçakale'de çadır kentte görev yapan 54 özel güvenlikçi işten çıkarıldı

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacının kaldığı AFAD\'a bağlı Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde çalışan 54 özel güvenlik görevlisi işlerine son verilmesinin ardından Valilik ve AK Parti İl binasına giderek yeniden işe alınmaları için yardım istedi. Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde kalan Suriyelilerin kamp güvenliğini sağlayan taşeron şirkete bağlı olarak çalışan 54 özel güvenlik görevlisi dün işten çıkarıldı. Çadır kentte işlerine son verilen özel güvenlik görevlileri, bugün sorunlarını dile getirmek için AK Parti İl binası önünde toplandı. Parti önünde toplanan grubun kendi arasında temsilci olarak seçtiği 3 kişi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül\'le görüştü. Suriyelilerin barındığı kampta 6 yıldır çalıştıklarını dile getiren özel güvenlikçilerden İsmail Çevik, \"Biz 6 yıldır, kampta görev yapıyorduk. Şimdi işsiz kaldık yeniden görevimize dönmek istiyoruz\" dedi. Güvenlik görevlileri daha sonra Şanlıurfa Valiliğine giderek vali yardımcısına sorunlarını anlatıp destek istedi.