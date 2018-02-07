(Görüntülü Haber) Akçaabat'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında, Akçaabat ilçesi, Karadeniz Sahil Yolu belediye kavşağında meydana geldi. Trabzon’dan Giresun yönüne giden Bayram Yaşar yönetimindeki 61 M 1086 plakalı yolcu minibüsü ile Mustafa Güneysu yönetimindeki 61 KS 038 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.