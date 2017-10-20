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(Görüntülü Haber) Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil korkuttu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, akaryakıt istasyonundaki otomobil, yakıt aldığı sırada bilinmeyen nedenle alev aldı

20 Ekim 2017 18:28

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, akaryakıt istasyonundaki otomobil, yakıt aldığı sırada bilinmeyen nedenle alev aldı. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, yangın, çalışanlar tarafından herhangi bir patlama yaşanmadan söndürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Karabağlar Belediyesi binası yanında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt alacak bir otomobil, istasyona girdi. Akaryakıt istasyonunda yakıt verildiği sırada otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobilin yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredekiler büyük panik yaşarken, istasyon çalışanları yangın tüpleriyle otomobile müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çalışanlar tarafından herhangi bir patlama yaşanmadan kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

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