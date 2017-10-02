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Dünya

(Görüntülü Haber) Akar: Türkiye ve İran arasındaki işbirliğini geliştirmeliyiz

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ekim (DHA) - İran'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile İran Genelkurmay Karargâhı'nda ortak basın toplantısı düzenledi

02 Ekim 2017 18:36

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Ekim (DHA) - İran\'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mevkidaşı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile İran Genelkurmay Karargâhı\'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakıri\'nin daveti üzerine Tahran\'da bulunduğunu söyleyen Orgeneral Akar, \"Türkiye ve İran yüzlerce yıllık dost ve ortak değerlere sahip iki ülke. Bu ortak değerler doğrultusunda bulunduğumuz mevcut tehditler ve risklere karşı işbirliğimizi geliştirmeliyiz\" dedi. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ilişkileri de bir şekilde geliştirilmekte olduğunu söyleyen Akar, \"Özellikle önümüzdeki dönemde terörle mücadele ve buna bağlı olarak hudut güvenliği konusundaki ilişkilerimizi geliştirme konusunda mutabık kalmış bulunuyoruz\" dedi. Tümgeneral Bakıri ise, iki ülke silahlı kuvvetlerin bundan sonra askeri eğitim, ortak tatbikat ve sınır güvenliği konusunda daha fazla işbirliği yapacağını ifade etti. Bakıri, \"İki ülkeyi etkileyecek ortak tehditler ve iki ülke çevresinde cereyan eden çeşitli konuları görüştük. Konuştuğumuz konulardan biri Irak\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin düzenlediği referandum konusu oldu. İki ülke bu konuda ortak bir tutuma sahiptir ve Irak\'ın toprak bütünlüğünün savunuyor\" dedi.

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