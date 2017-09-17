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(Görüntülü Haber) Ak Partili Yılmaz, isot hasadına katıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen İsot Festivali'nde kent protokolüyle birlikte tarlada isot topladı

17 Eylül 2017 02:46

ŞANLIURFA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa\'da düzenlenen İsot Festivali\'nde kent protokolüyle birlikte tarlada isot topladı. İsot nedeniyle ağzı yanan Yılmaz\'a, bol bol ayran ikram edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl ilki düzenlenen İsot Festivali\'nin ilk ayağı olan isot hasadı, Kısas Mahallesi’nde yapıldı. Kente gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ak Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşlarla birlikte isot hasadına katıldı. Yılmaz ve beraberindekiler, eldiven takıp takım elbiseyle tarlada isot topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Türkiye\'nin isotsuz kalmayacağını belirten Yılmaz, bütün acıların böyle olmasını temenni ederek şunları söyledi:

\"Ben ilk önce bu hasadın bereketli olmasını temenni ediyorum. İsot aynı zamanda kültürel bir değer. Bunu daha çok tanıtmamız lazım. Bu güzel ürünü bugün tarladan toplayarak hasat sezonu başlattık. Şanlıurfa ve tüm çiftçilerimize hayırlı olur inşallah. Bu yıl ürünün iyi olduğunu öğrendim. Biber kentimizin bereketini simgeliyor. Acı ama tatlı bir acı, güzel bir acı. Bütün acılarımız isotun acısı gibi olsun diğer acılar olmasın inşallah.\"

Konuşmaların ardından protokol heyetine acı isot ikram edildi. Acıdan ağzı yanan Yılmaz’a bol bol ayran ikram edildi.

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