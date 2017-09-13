(Görüntülü Haber) AK Partili Uysal'dan 'İzmir Marşı' ile kapanış

Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, 28\'inci Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali\'nin son gününde sahneye çıkarak, İzmir Marşı\'nı söyledi. Geçen mart ayında bir konuşması sırasında İzmir Marşı çalan CHP\'nin seçim aracına kızan Uysal, \"Atatürk hepimizin Atatürk\'ü, Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyet\'i. İzmir Marşı da o şekilde. Ama bir parti bunu alıyor, seçim şarkısı yapıyor, böyle bir şey yok\" dedi. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, geçen mart ayı sonunda belediye personeline konuşma yaptığı sırada CHP\'nin İzmir Marşı çalan referandum aracına sinirlenerek, \"İşte Burhaniye böyle bir yer görüyor musunuz? Böyle bir yer. Onun için Allah hepinize sabır versin\" demişti. Başkan Uysal daha sonra bazı çevreler tarafından eleştirilmişti. Başkan Uysal, dün akşam Burhaniye Belediyesi\'nin, bu yıl 150\'nci kuruluş yıldönümünde düzenlediği 28\'inci Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali\'nin son konserinin ardından Burhaniyelilere teşekkür etmek için sahneye çıktı. Başkan Uysal şöyle konuştu: \"Cumhuriyetimiz hakkında kimse kimseyi ötekileştirmesin. Atatürk hepimizin Atatürk\'ü, Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyet\'i. İzmir Marşı da o şekilde. Ama bir parti bunu alıyor, seçim şarkısı yapıyor ve o sahipleniyor, böyle bir şey yok. Atatürk de bizim, Cumhuriyet de bizim arkadaşlar.\" Başkan Necdet Uysal daha sonra İzmir Marşı\'nı vatandaşlarla birlikte seslendirdi.