(Görüntülü Haber) AK Partili Şanverdi: Dün gece itibariyle Suriye'ye intikal tamamlandı

Murat KİBRİTOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)- AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, dün gece itibariyle Türk askerinin Suriye\'deki intikalinin tamamlandığını söyledi. Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile birlikte Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na gelen Fevzi Şanverdi, yetkililerle görüştü. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün gazeteciler için kurduğu hazırladığı TIR\'a da gelen Fevzi Şanverdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. SÜRECİ ANLATTI Sınırdaki gelişmeleri değerlendiren Şanverdi, şunları söyledi: \"İlçemizi ve bölgemizdeki gelişmeleri yerinde takip etmek üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geldik. Burada AFAD müdürümüzden gerekli bilgileri aldık. Ülke olarak gerek AFAD olsun gerek Kızılay olsun her türlü hazırlıkları bitirmiş durumdalar. Astana\'da yapılan görüşmeler çerçevesinde Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek üzere bir çatışmasızlık bölgesi oluşturuluyor o bölgede. Biz de belirlenen sınırlarda kendi görevlerimizi ifa edeceğiz. Şu ana kadar intikal süresince şükürler olsun rabbimize son derece başarılı bir şekilde intikal süreci gerçekleşti. Hep birlikte gelişmeleri takip edeceğiz.\" SORUYU YANITLADI Gazetecilerin Suriye\'ye yönelik intikaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Şanverdi, şöyle konuştu: \"Kaç noktaya ulaşıldığını bilmiyorum. ama genel olarak dün gece itibariyle tamamlandığını ben biliyorum. Kazasız- belasız Astana sürecince belirlenen noktalara silahlı kuvvetlerimiz, ordumuz yerleşmiş durumda. Kaç asker girdiğini bilmiyorum. İhtiyaç hasıl olduğu sürece asker ve araç sevkiyatlarımız devam ediyor. İhtiyaç hissedildiği, talep edildiği kadarıyla da bölgeye intikal sağlanmış olacak.\"