(Görüntülü Haber) AK Partili Metiner'den tek tip kıyafet açıklaması

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya izleyici olarak katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, duruşma arasında darbeci askerlere tek tip kıyafet giydirilmesiyle ilgili konuştu. Metiner, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı\'nın çalışmalarının sürdüğünü söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu, 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmayı izledi. Duruşma arasında salon önünde basın mensuplarına açıklama yapan Milletvekili Metiner, \"Adalet Bakanlığı tek tip kıyafet konusunda çalışmalarını yapıyor. Belirli bir grup için değil, herkesi ilgilendiren bir karar alıyorsunuz. Bu konudaki düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Sona varıldığında Adalet Bakanlığı zaten açıklar. Bunların çok ağır biçimde cezalandırılması gerekiyor. Aksi takdirde milletin vicdanı yaralanmış ve adalet de yerini bulmamış olur. Uzatmalarla, küstah tavırlarla hukuk sistemimizden öç alınmaya çalışılıyor. Mahkeme salonlarını bir tiyatroya çevirdiler. Darbenin kendisine tiyatro diyen Kemal Bey (Kemal Kılıçdaroğlu\'nu kastediyor) ve avanesi mahkeme kararları üzerinde yeni bir tartışma başlatacaklardır. Belki tekrar bir adalet yürüyüşü başlatabilirler\" dedi.