(Görüntülü Haber) AK Partili Kavakcı'dan şehit öğretmen Aybüke'nin ailesine ziyaret

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, terör saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın\'ın Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nde oturan ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Şenay öğretmenin doğum gününe rastlayan ziyarette açıklamalarda bulunan Kan, \"Aybüke öğretmenimiz öyle bir örnek oldu ki; onu hatırlayacağız, yorulduğumuz zaman. PKK ile mücadelemizde daha acımasızca, daha kararlılıkla, daha nefes almadan o mücadeleye devam edeceğiz\" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde, 9 Haziran\'da, PKK\'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın babası Sadık ve annesi Zehra Yalçın\'ın evine giden Kan, burada aileye Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kalemi hediye etti. Kan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın aileye olan selamını iletti. \"AYBÜKE ÖĞRETMENİN DOĞUM GÜNÜ\" Şehit, gazi aileleri, huzurevi ve Roman ailelerine konuk olduklarını söyleyen Kan, gezi planlamasının en önemli nedenlerinden birisinin şehit Aybüke öğretmenin ailesini ziyaret etmek olduğunu belirtti. Kan, şöyle dedi: \"Güzel anne, babamızdan öğrendik ki; bugün Aybüke öğretmenimizin, Aybüke kızımızın çünkü benim kızımla 2 yaş araları, doğum günüymüş. Doğum gününde ailemize hem Kuran-ı Kerim\'imizi, hem bayrağımızı hediye etmiş olduk. Tabii Allah razı olsun onlar, birçok şehit ailelerimiz gibi nezaketleriyle, biz onlara destek olmaya gelmişken onlar bize destek oldu. Ama tekrar şunu da söyledik; Allah, Aybüke öğretmenimizin şehadetini kabul eylesin. İnşallah, bizleri de cennetinde ona komşu eylesin.\" \"PKK İLE MÜCADELEDE AYBÜKE ÖĞRETMENİ HATIRAYACAĞIZ\" Ziyarette İnsan Hakları Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın selamını da ilettiklerini söyleyen Kan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Aybüke öğretmen öyle bir örnek oldu ki; onu hatırlayacağız yorulduğumuz zaman. Yorulmak yok zaten. PKK ile mücadelemizde de onu hatırlayacağız. Daha acımasızca, daha kararlılıkla, daha nefes almadan o mücadeleye devam edeceğiz. Tabii haşerat üstüne gittikçe daha azar. Daha saldırgan olur. Ama biz, Aybüke gencecik yaşında birçok imkan varken nasıl \'Bayrağımızın dikili olduğu her yer vatandır\' dedi. Bu vatan için Batman\'da öğrencilerine karne verdikten sonra koşarak şehadete gitti. Biz de bu toprakların milletvekilleri olarak, AK Partisi olarak bu mücadelede Aybüke\'yi daima hatırlatacağız ve onun ismini gençlerimize, her yere anlatacağız.\" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan\'a ziyaretinde; AK Parti Balıkesir milletvekilleri MKYK Üyesi Ali Aydınlıoğlu ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sema Kırcı, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve 24. dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi eşlik etti. Kavakcı ve beraberindekiler, şehit ailesiyle ile birlikte Akçay\'da düzenlenen akşam yemeği programı ardından Koca Seyit Hava Limanı\'ndan İstanbul\'a hareket etti.