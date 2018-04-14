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(Görüntülü Haber) Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Amerika, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlendiği operasyon öncesi Türkiye’ye bilgi verildiğini söyledi

14 Nisan 2018 19:34

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Amerika, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlendiği operasyon öncesi Türkiye’ye bilgi verildiğini söyledi.

​Yalova’ya bir dizi ziyarette bulunmak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmek üzere gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, partisinin il başkanlığı binasında Milletvekili Fikri Demirel ve İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak tarafından karşılandı. Karacan, ziyarette, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye yapılan operasyonu değerlendirdi. Karacan, saldırı öncesi Türkiye’nin bilgilendirildiğini söyledi. Yapılan bilgilendirmenin, operasyonun ne denli hassas bir şekilde yürütüldüğünü gösterdiğini söyleyen Karacan, şöyle konuştu:

“Hepinizin bildiği gibi Türkiye olarak konumumuz çok önemli. Yani ülke olarak çok hassas bir noktadayız. Bu noktalarda da özellikle uzun süredir Suriye’nin yapmış olduğu insanlık dışı bir olay, tüm dünya kamuoyu ile paylaşılıyordu. Bunu siz de biliyorsunuz. İki bölgede özellikle insanlığı katleden sinir gazıyla ilgili bir çalışma olduğunu bütün dünya bir şekilde bunu paylaşıyordu kamuoyunda. Bu son olayda şunu gördük; eğer bir ülkenin insanlarının sinir gazından dahi katledilmesi o ülkenin rejiminin, yani Esad rejiminin insanlığa yapmış olduğu bir ayıp olarak görüyoruz. Tabi burada hassas bir nokta da var. Özellikle ABD-İngiltere ve Fransa’nın yapmış oldukları operasyonu özellikle Türkiye’ye de haber vererek yapması bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını da gösteriyor. Biz sınırlarımızı da biliyoruz, hakkımızı da biliyoruz. Komşularımızın haklarını da biliyoruz, ancak oradan da bize bir saldırı ve tehdit gelmemesi lazım. Afrin’de olduğu gibi. İnsanlık ayıbı yaşanmaması lazım. Halk orada rejim değişikliği istiyor. İnşallah hayırlara vesile olur, ama ben bir de şunu söylüyorum; insanlığa yapılacak her türlü kötülüğün karşısındayız.” 

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