(Görüntülü Haber) AK Partili Kafaoğlu: Partilerimiz ayrı olabilir ama, yolumuz aynı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Edremit ilçesini ziyaretinde, kentte diyalog döneminin başladığını ifade ederek, sorunların karşılıklı konuşarak halledebilmesi ve asla mahkemelerde hak hukuk aranmaması gerektiğini söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, daha iyi hizmet verebilmek ve ilçe belediyelerle uyumlu çalışabilmek amacıyla ziyaretler başlattı. Bu amaçla Edremit Belediyesi\'ni ziyaret eden Başkan Kafaoğlu, \"Belediye Başkanı Sayın Kamil Bey’in hedefi de aynı, bizim hedefimizde aynı. Kamil Bey burada bizim yol arkadaşımız. Partilerimiz ayrı olabilir ama Edremit halkına hizmet etmekte bizim yol arkadaşımızdır. Hep beraber güçleri birleştireceğiz\" dedi. Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka da AK Partili Zekai Kafaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte koordineli bir çalışmanın başladığını ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin sorunlarına değindi.