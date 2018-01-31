T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) AK Partili kadınlar Mehmetçik için kan bağışladı

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli)(DHA) AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi ve üyeleri, 'Zeytin Dalı' harekatını gerçekleştiren askerlerin ihtiyacı olması durumunda kullanılması amacıyla Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi'nde kan bağışında b

31 Ocak 2018 20:12

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli)(DHA) AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi ve üyeleri, \'Zeytin Dalı\' harekatını gerçekleştiren askerlerin ihtiyacı olması durumunda kullanılması amacıyla Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi\'nde kan bağışında bulundu. Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları üyesi 70 kadın, Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi\'ne gelerek kan bağışında bulundu. \'Zeytin Dalı\' harekatını gerçekleştiren Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Mümkün olduğunca birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Kan sadece insandan elde edilen bir şey. Stoklar anlamında yardımcı olabilmek ve aynı zamanda Afrin\'deki Mehmetçiğimizin ihtiyacı olduğunda bizlerin yanlarında olduğumuzu bilmeleri konusunda mümkün olduğunca duyarlı davranmaya çalışıyoruz. İlk olarak biz onların anneleriyiz, ablalarıyız ve burada onların yanındayız. Tüm Türkiye\'de bu kan bağışının mümkün olduğunca fazla olmasını ve herkesin buna duyarlı olmasını bekliyoruz dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alişan KOYUNCUDinçer AKBİRAK PartiKadın KollarıDalıKızılay Kocaeli Kan Alma MerkeziAk PartiMehmetçiklereKadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı MümkünKanStoklarAfrin MehmetçiğimizinTüm Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24