(Görüntülü Haber) Ak Partili Ceylan: Türkiye'de 1 milyon 300 bin hektar sulak alan kurutuldu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, \"Türkiye’deki sulak alanların yarısı kurutulmuş vaziyette. 1 milyon 300 bin hektar saha maalesef geçmiş yıllarda kurutulmuş vaziyette. Kimi alanlar tarım arazisi kazanılmak amacıyla yapılmış, kimi alanlar sıtma ile mücadele amacıyla yapılmış ama bunun bir faydasının olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmış\" dedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle program düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11’inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgililer katıldı. Programda konuşma yapan 11’inci Bölge Müdürü Kılınçer, yeryüzünün en zengin ekosistemlerinin sulak alanlar olduğunu belirterek, \"Dünyada toprak ve kaynakları kirlenmekte ve giderek yok olmaktadır. Yakın bir zamanda dünyanın ciddi bir gıda sorunu ile karşılaşacağı kaçınılmazdır. Ancak ülkemiz yaşamsal kaynakların sahibi olarak dünyanın en şanslı ülkelerinden biridir. Çünkü Türkiye 3 biyocografik bölgenin kesişme noktasında kalmakta, Türkiye ekolojik çeşitlilik yönünden küçük bir kıta özelliği göstermektedir\" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise konuşmasında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, \"Allah’ın bize bahşettiği burayı yüzük taşı gibi, çok nadide bir mücevher gibi düşüneceğiz. Nadide bir mücevheri böyle oradan oraya atıp, evinizde karşılaştığınız zaman ayağınızla bir kenara fırlattığınız bir eşya olarak kullanmazsınız herhalde. Nadide bir mücevher bir yerde durur, belli aralıklarla bakarsınız, onu korumaya çalışırsınız. Burayı işte nadide bir yüzük taşı gibi gelecek nesillerin de kullanabileceği bir alan haline getireceğiz\" diye konuştu. Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise sulak alanların biyoçeşitlilik açısından çok zengin olan bölgeler olduğuna dikkat çekti. Ceylan, şunları kaydetti: \"Ama geçmişte, 1950’li yıllarda sıtmadan dolayı insanların çok can kaybetmesiyle başlayan süreç, sulak alanların kurutulması konusunda bir kanun çıkmasıyla beraber kurutulma çalışmaları başlıyor. Kurutma çalışmaları hızlı bir şekilde yürüyor. Ama sonradan bakılıyor ki bu kurutulan alanların orayı anormal derecede bozduğu, dengeleri bozduğu görülüyor ve yavaş yavaş terk edilmeye başlanıyor. Son 20 yıldan bu yana sulak alanların kurutulmadığını görüyoruz. Tekrar can suyu verilmeye başlandığını görüyoruz ama çok geç kalındığını söyleyebilirim. Yaklaşık Türkiye’deki sulak alanların yarısı kurutulmuş vaziyette. 1 milyon 300 bin hektar saha maalesef geçmiş yıllarda kurutulmuş vaziyette. Kimi alanlar tarım arazisi kazanılmak amacıyla yapılmış, kimi alanlar sıtma ile mücadele amacıyla yapılmış ama bunun bir faydasının olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmış.\"