(Görüntülü Haber) AK Partili Cevdet Yılmaz: Maalesef işsizliği çok düşüremedik

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik konusunda istedikleri noktada olamadıklarını ifade ederek, \"2010 yılından bu yana 7 milyondan fazla insanımıza iş imkânı sağlamış durumundayız. Bu önemli bir gelişme. Ama maalesef işsizliği çok düşüremedik\" dedi. Bingöl Üniversitesi\'nin 2017-2018 akademik yılı töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye\'deki ihracatın 15 yılda 36 milyar dolardan 143 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Yılmaz, şöyle konuştu: \"2002 yılında Türkiye\'nin milli geliri 230 milyar dolardı. Kişi başına gelirimiz ise 3 bin 500 dolar civarındaydı. Geçen 15 yıl içerisinde, 230 milyar dolar, 2016 yılı itibariyle 860 milyar dolara çıktı. Bu süreç içinde 2007\'den başlayarak günümüze kadar devam eden küresel krizin de etkileri var. 17-25 Aralık hadiselerinden 15 Temmuz\'a varıncaya birçok hadise de var. Bölgemizde, Ortadoğu\'da büyük istikrarsızlıklar var, Irak, Suriye başta olmak üzere. Kişi başı gelirimiz de 3 bin 500 civarından 11 bin civarına yükseldi. Nüfusumuz da 66 milyondan 80 milyona yükselmiş oldu. 2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolardı. Geçen yıl itibariyle bu 143 milyar dolara yükseldi. Bu sene iyi gidiyor. Tarihi rekor seviyemiz olan 158 milyar doları zorluyoruz. 2002 yılında enflasyonda yüzde 30 civarında bir rakam vardı. Ondan önceki dönemlerde de hep çift haneli rakamlar vardı. Bazı yıllarda 3 hanelere kadar çıktı. Genç ve öğrenci arkadaşlar o yılları bilmiyorlar tabi. Gazetelerde canavar şeklinde çizilirdi enflasyonlar. Enflasyon canavarı diye bir kavram vardı. Ejderha gibi resim yaparlardı. Çok şükür bu süreçte fiyat istikrarı noktasında önemli gelişme sağlandı ve tek haneli enflasyonlar dönemi başladı. Enflasyon bu yılsonunda, Aralık ayında inşallah tek haneli rakamlara düşecek, 2018\'de ise daha düşük seviyelere inmesini bekliyoruz.\" \'İŞSİZLİK KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ\' Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye\'de işsizliğin düşürülemediğine de vurgu yaparak, \"Çok istihdam ürettik bu süreçte, 2002 yılında Tüm Türkiye\'de çalışan sayısı 19 milyon civarındaydı. Bugün geldiğimiz noktada 28 milyona yükseltmiş durumundayız. 2010 yılından bu yana 7 milyondan fazla insanımıza iş imkânı sağlamış durumundayız. Bu önemli bir gelişme. Ama maalesef işsizliği çok düşüremedik\" diye konuştu.