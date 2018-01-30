(Görüntülü Haber) AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan Bu ülkede Kürt sorunu yoktur

Halil COŞKUN SİLOPİ (Şırnak), (DHA) AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Silopi İlçe Gençlik Kolları Kongresi\'nde yaptığı konuşmasında, Türkiye\'de Kürt sorunun olmadığını dile getirerek, Kürtlerin bu ülkede bakan, milletvekili ve vali olarak görev yaptıklarını söyledi. AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kongresi, Şırnak İl Başkanı Halil Erkan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Muhammed Talha Yıldırım ve çok sayıda partilinin katılımıyla düzenlendi. Kongrede konuşan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kısa süre önce Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile görüşme yaptığını, Uludere ilçesine yeni bir sınır kapısı açma sözü aldığını söyledi. Ülkede Kürt sorununun olmadığını, aksine Kürt bakan, milletvekili, vali ve devletin farklı kurumlarında Kürtler\'in çalıştığını belirten Erkan, kendisinin de Kürt bir siyasetçi olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Yakın dönem de bölgede yaşayan gençlerin kandırılarak, teröre kurban gittiğini anlatan Erkan; Bizlere barışı vaddedenler maalesef bizden evlatlarımızı aldılar. Yakın bir zamanda çocuklarımız terör olaylarından dolayı hayatlarını kaybettiler. Bu saatten sonra artık kimse gençlerimizi kandıramayacak. Bu anlamda bütün kararlılığımızla terörün karşısında dik duracağız dedi. Görüntü Dökümü