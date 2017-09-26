(Görüntülü Haber) AK Parti Milletvekili Yüksel'in cenazesi Gaziantep'te (3)

BİRECİK\'TE TOPRAĞA VERİLDİ Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,(DHA) Ankara\'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel\'in cenazesi, Gaziantep Havalimanı\'ndan karayoluyla 10 yıl Belediye Başkanlığı\'nı yaptığı Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'ne götürüldü. Yüksel için ilçedeki Ulu Camii\'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene katılmak için ilçeye gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, camiye giden Rıhtım Caddesi\'nde bir süre yürüdü ve kalabalığı selamladı. İlçeden geçen Fırat Nehri\'ni de bir süre izleyen Kahraman ve Yıldırım, daha sonra camiye geçti. Cami avlusunda Yüksel\'in Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan çocukları Müslüm ve Sadettin uzun süre gözyaşı döktü. Yüksel\'in eşi Kadriye ile kızı Hayriye Yüksel\'i ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti. Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazında; TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Yüksel\'in oğullarıyla yan yana saf tuttu. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tabuta omuz verip cami çıkışına kadar taşıdı. Cenaze aracına konulan Yüksel\'in cenazesi, Birecik Asri Mezarlık\'ta toprağa verildi.