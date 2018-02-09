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(Görüntülü Haber) AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti (3)

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, görevinden istifa etti

09 Şubat 2018 15:10

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, görevinden istifa etti. Selim Temurci , Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Temurci, alkışlar arasında salona girdi. \"DÜN GECE 11\'E ÇEYREK KALA GENEL MERKEZDEN ARANDIM\" Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı. Selim Temurci, \"Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11\'e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat\'tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah\'a hamdolsun. Çocuk denecek yaşlardan siyasetin içindeyim. Genelde çok metine bağlı konuşmam ama tavsiyelere de uyarım. Bugün metine bağlı konuşmamı istedi arkadaşlar. Ağırlıklı olarak metine bağlı kalacağım. Ama bazı duygularımı da paylaşacağım\" dedi. \"GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA YENİ DÖNEM BAŞLADI\" \"Elbette il başkanları olarak son 3 yıl sorumlulukkları itibarıyla çok ayrıcalıklı yere sahiptir\" diyen Temurci, \"3 yıl adeta ülke tarihinin yazıldığı dönem oldu. Bizler bu döneme şahitlik ettik. Genel başkan değişikliğinden sonra yeni dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bir yandan kendi içimizde büyük imtihan diğer taraftan yeni Türkiye hedefleri için hep birlikte nefisleri bir yere koyup çok daha fazla çalışmak zamanıydı\" diye konuştu. \'BÜYÜK BİR ONURLA VE İTİBARLA AYRILMANIN MUTULUĞU İÇİNDEYİM\' Selim Temurci, \" Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Zor bir dönemde 3 genel başkanla çalıştım. 3 yılı birlikte geçirdik\" ifadelerini kullandı.

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