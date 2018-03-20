(Görüntülü Haber) AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan 'saldırı' açıklaması

Taner YENER-Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde toplanan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, üniversitede dün Afrin harekatı ile ilgili lokum dağıtımı sırasında, gruptaki arkadaşlarına sözlü ve fiziki saldırı yapıldığını belirterek, basın açıklaması yaptı. Üniversitenin Güney Kampüsü önünde saat 15.30 sıralarında toplanarak, Türk bayrağı ve ‘İşgalin değil fethin lokumu olur’, ‘Üniversitede terör istemiyoruz’ şeklinde dövizler açan grup adına basın açıklamasını AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Mehmet Akif Güdek okudu. Güdek, “Afrin\'in tamamen teröristlerden temizlenmesini ve ordumuzun zaferini kutlamak amacıyla dün vatansever Boğaziçili kardeşlerimiz kampüste lokum dağıtmak istediler. Ancak bir grup terörist tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldılar. Bugün burada vatansever kardeşlerimize sahip çıktığımızı, onlara yapılan saldırıyı kınadığımızı göstermek için toplandık. Buradan bir kez daha haykırıyoruz ki, kardeşlerimiz yalnız değildir.” diye konuştu. Basın açıklamasının ardından slogan atan grup, daha sonra giriş kapısı önünde öğrencilere lokum ikram etti.