(Görüntülü Haber) AK Parti İstanbul 6. Olağan Genel Kongresi başlıyor

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenecek İstanbul İl Kongresi\'nde, seçim manifestosunu açıklayacak. Kongre öncesi AK Parti delegeleri ve AK Partililer Sinan Erdem Spor salonunu doldurdu.



Vatandaşların büyük bir bölümünün de salonun dışında beklediği görüldü. Salona Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın büyük fotoğrafları ile Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Salon içine kurulan ekrandan ilçelerin isimleri ve \"İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş\" yazısı akıtıldı. Salonun üzerine kurulan dev ekrana salonun dışından ve içeriden görüntüler yansıtılıyor.