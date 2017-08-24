T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ak Parti İl Başkanından Silivri'de açıklama

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'da devam eden "ana darbe davası", birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu üyesi tarafından takip ediliyor

24 Ağustos 2017 18:22

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz\'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul\'da devam eden \"ana darbe davası\", birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu üyesi tarafından takip ediliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları duruşma salonu önünde yaptığı açıklamada uzun zamandır davaları takip ettiklerini ve çok farklı duygularla burada bulunduklarını söyledi. Temurci, \"Darbe gecesi çok büyük badire atlatıldığını, darbeyi kimin yaptığını ve millete silah doğrulttuğunu biliyoruz. Onun için aslında bu davaların sonucunu biz gönülden biliyoruz. Bu darbeyi yapan FETÖ alçağı ve ona aklını kiraya verenlerle ilgili kafamızda hiçbir soru işareti yoksa biz ne için buradayız. Bu soruyu sormamız lazım\" dedi Temurci, \" \'Kontrollü darbe\', \'Şehitlerin katili devlettir\' dediler. Bunları lanetliyoruz. Burada oluş gayemiz şudur; hukuku itibarsızlaştırmaya çalışanlar var. Bu darbe girişimi adeta \'olmadı\' diye millete anlatmaya çalışanlar var. Millet burada ve burada olmaya devam edecek. Bu davaların gerçek sahibi millettir. Bu dava sonuçlanıncaya kadar burada olacağız. İzlediğimiz davalarda, kanalizasyon çukurunda yakalanan FETÖ alçakları biz bunu yapmadık, haberimiz yok. Niçin buradayız?\' diyor. Onun için büyük bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Büyük bir tarih, destan yazan milletin destanı elinden çalınmaya çalışılıyor\" diye konuştu. Tüm İstanbulluları davaları takip etmeye çağıran Temurci, hukuka ve adalete sonuna kadar inandıklarını, milletin hukukunu çiğneyenlere de en güzel cevabı yine hukukun vereceğine inandıklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TİFTİKCİİSTANBULDHATemmuzAK PartiBaşkanı Selim TemurciAğır Ceza Mahkemesince Silivri CezaKurumlarıTemurciOnunBuFETÖBunlarıBuradaMilletNiçinBüyükTüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24