(Görüntülü Haber) AK Parti genel başkan yardımcısı karacan Nevşehir’de

Sinan KORKMAZER NEVŞEHİR,(DHA) SİVİL toplum teşkilatlarının yöneticileri ile bir araya gelerek talep ve beklentiler konusunda değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Nevşehir\'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, önce Nevşehir Valisi İlhami Aktaş\'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Ak Parti Belediye Başkanı Hasan Ünveri makamında ziyaret ettikten sonra Geçtiğimiz aylarda göreve getirilen İl Başkanı Mustafa Rauf Yanarı makamında ziyaret etti.Vali İlhami Aktaşı ziyaretten sonra Belediyeye geçen Karacan Ünver?i makamında ziyaret etti. AK Parti Nevşehir Milletvekilleri; Mustafa Açıkgöz,Murat Göktürk , Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün?ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan\'ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. AK Parti iktidarları döneminde milletvekilleri ve teşkilatlarla birlik ve beraberlik içerisinde sayısız hizmeti Nevşehir\'e kazandırdıklarını dile getiren Ünver, hizmetlerin şehre kazandırılmasında büyük katkılar sağlayan başta bu kutlu davanın lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm AK Parti iktidarlarında görev üstlenen bakanlara teşekkür etti. Ünver, birlik ve beraberlik içerisinde Nevşehir\'e hizmet etme yönünde atılımların bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılık içerisinde devam edeceğini kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan\'da 2019\'a uzanan bu süreçte bugüne kadar 30 u aşkın şehri ziyaret ederek, sivil toplum teşkilatlarıyla bir araya gelip, onların talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini belirtti. Karacan, Nevşehir?de de sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, beklenti ve taleplerin alınarak bir rapor halinde çözümü yönünde Başbakan Binali Yıldırım\'a ileteceklerini kaydetti. Daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretin anısına kendisinin kaleme aldığı \'Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir\' isimli kitabı ile Avanos El Sanatları ürünü Anfora ve üzerinde ilk TBMM binasının resminin bulunduğu tabloyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan\'a takdim etti. Daha sonra Ak Parti İl başkanlığına geçen Karacan burada yaptığı açıklamada şöyle dedi; \'Bugün Nevşehir\'de sivil toplum örgütleri ile buluşacağız Nevşehir için sayın Başbakanımız gelmeden evvel Nevşehir ile ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz Nevşehir ile ilgili talepleri nelerdir bunun için tabi ki biz buradayız ama onun öncesinde de bizim yuvamız yerimiz olan Ak Parti teşkilatımızda muhakkak bizim gelmemiz gerekiyor ki o bizim her şeyimiz, varlık sebebimiz hepimizin varlık sebebi buradaki oturan Başkanlar, Vekiller Belediye Başkanları da dahil hiç kimse burada kendiliğinden bu hale gelmedi, bir dava uğruna geldi biz bunların bilincinde olan kişileriz biz hepimiz dava insanı olmamız lazım makamlar gelip geçici, bu hepimiz için aynı şekilde bugün varsındır yoksundur bu dava, bu memlekete, bu İslam coğrafyasına yapacağımız bu hizmetler ilebet baki kalacak, Nevşehir\'e yapacağımız bu hizmetler ilebet baki kalacak. Tabi ki bunu için de Teşkilatlarımızın diri olması gerekiyor, iri olması gerekiyor, bir olması gerekiyor, Heyecanı, motivasyonu kaybetmemesi gerekiyor. Tabi ki bunun için de zor süreçler var. Bunlar hiçbir şekilde kolay değil, yani siz bunu bilen insanlarsınız dava insanları olarak kadınıyla, erkeğiyle, ana kademesiyle, gençlik kollarıyla ki Başkanımız gençlik kollarından gelen bir kardeşimiz, nasıl bu davanın nasıl zahmeti olduğunu sayın vekillerimiz gibi, Belediye Başkanlarımız gibi gençlik kollarından gelen yetişen kardeşimizde bunun gayet iyi bilincinde İnşallah ben güzel hizmetlere vesile olacağına yürekten inanıyorum. Allah yolunu, bahtını açık eylesin İnşallah, ama bu süreçte ben tüm dostlarıma özellikle şunu istirham ediyorum 2019 a giden süreçte bizim özellikle sahaya inmemizin, bizim özellikle sahada olmamızın, bizim özellikle bir şekilde hep birlikte hesabi hareket etmeden, hasbi hareketlerle, hiçbir şeyi düşünmeden, Sadece düşüneceğimiz şey bir dava defteri olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hiç kimse dört dörtlük değil zaten öyle bir haddimiz yok, hakkımızda yok. Biz Peygamber değiliz eksiğimizde olacak, kusurumuzda olacak, yanlışımda olacak ama dava uğrunda, ana noktada hatamız, kusurumuz yoksa hepsi birbirimizde affedilebilir, hepsi birbirinden örtülebilir bizim yapmamız gerekirken kenetlenmemiz gerekiyor bunu ne için yapmamız gerekiyor, Bunu kendiniz için de değil, ben şahsım için de değil, milletvekilleri şahsi içinde değil, İl Başkanı, İlçe Başkanı, Belediye Başkanı onlarda şahsi için değil. Gelecek için 2019?dan sonraki 2023,2053,2071 sürecinde eğer biz bu memlekete Ak Parti kadrolarıyla hizmet etmek istiyorsak, Ak Parti kadrolarıyla bu memleketin geleceği için hizmet etmek istiyorsa hesabı bir kenara bırakıp Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor. Eksiklerimiz varsa birbirimizi tamamlamamız gerekiyor, fazlalıklarımız varsa, fazlalıklarımızı da birbirimize söyleyerek o fazlalıkları atmamız gerekiyor. Ama mühim olan dava. Bu dava yolunda da, Belli yaşta büyüklerimiz var onlar daha iyi bilirler. Türkiye\'nin nerden nereye geldiğini çok iyi bilirler, belki genç arkadaşlarımız, Buna İl Başkanı da dahil 70\'li yılları bilmeyebilir, 80\'li yılların başını bilmeyebilir. Türkiye\'nin nerden nereye geldiğini burada ki belirli yaşta ki 50 yaşının üzerinde ki abilerimiz, ablalarımız varsa çok iyi bilir. Türkiye bu günlere 2002\'den sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız, Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Vasıtasıyla böyle geldik. Bu hizmetlerin devam etmesi, sizlerin çocukları, Türkiye\'nin Geleceği, İslam coğrafyasını hep birlikte nasıl ayakta kalabileceğine en son BM\'nin kararında gördü, bizim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız böyle bir Dünya Lideridir. Böyle bir Dünya Liderine de bu masanın etrafında veya şu koltuklarda oturanlara ayakta oturan herkesin borcu var. İster makamından dolayı borcu var, isterse hiçbir makamı olmasın Türkiye\'nin bu durumundan dolayı şu anki Türkiye\'nin elde etmiş olduğu imkanlardan dolayı hepimizin borcu var. Onun için herkes bir şekilde şapkasını önüne koyup, hep birlikte nasıl bu Türkiye\'de 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın Elini rahatlatabiliriz, nasıl destek olabiliriz, Kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, Ana kademesiyle, Belediye Başkanlarıyla, Sivil Toplum Örgütleriyle bizim yapmamız gereken bu, bize düşen görev de bu, hangi makamda olursa olsun Ak Parti\'nin sandık Başkanından tut Genel Başkan Yardımcısına kadar bizim görevimiz bu İnşallah ben inanıyorum Nevşehir her zamanki gibi bu desteğini her zaman verdiği gibi daha da fazla vereceğine ben yürekten inanıyorum ifadelerinde bulundu