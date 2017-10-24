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(Görüntülü Haber) Ailesiyle tartışan genç kız balkondan atladı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 15 yaşındaki T

24 Ekim 2017 12:28

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 15 yaşındaki T.A., iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez Mahallesi Çetin Emeç Caddesindeki 5 katlı binanın 2\'nci katında meydana geldi. T.A., evde babası ve annesiyle tartıştıktan sonra evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen T.A., yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu T.A., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan T.A.\'nın ayaklarında kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Anne N.A. kızının önce kendisi ile tartıştığını daha sonra da babası ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söyledi. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü anlatan N.A., \"Ben bu yaşıma geldim kızımdan dayak yiyorum. Sürekli dayak yiyorum\" diye konuştu. Baba H.A.\'nın ise kızının balkondan atlamasının ardından evden ayrıldığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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