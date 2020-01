(Görüntülü Haber) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz şiddete karşı 0 tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz"

\"Kadına karşı şiddetle mücadeleyi özellikle siyaset üstü bir mesele olarak görüyoruz\"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele günü kapsamında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, \"Bu konuda bize destek veren Galatasaray ve Alanyaspor\'un tüm futbolcularına, kulüp başkanlarına, yöneticilerine teşekkür ederim\" dedi.



\"AİLE BAKANLIĞI OLARAK GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE VE GÜÇLÜ TOPLUM HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ\"



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak maç için Türk Telekom Stadyumu\'na gelirken kadına şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilecek seremoni öncesi basın açıklaması yaptı. Mixone bölümünde konuşan Bakan Kaya; \"Bugün 25 Kasım Kadına karşı şiddetle uluslararası mücadele günü. Dünya\'nın her yerinde 25 kasım dolayısıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bizde Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı olarak bugün kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Ben başta burada destek veren Galatasaray ve Alanyaspor\'un tüm futbolcularına, kulüp başkanlarına, yöneticilerine teşekkür ederim. Biz şiddete karşı 0 tolerans ilkesiyle hükümetlerimiz döneminde kadına karşı şiddete mücadele veriyoruz. Gerçekten kadınlarımızı toplumsal alanın her yerinde güçlendirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, toplumsal hayatın her alanında daha güçlü olmaları için eğitimlerini güçlendirmek adına çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda kadına yönelik şiddet ve istismarla da çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Öncelikli hedefimiz kadınlarımızı güçlendirmek. Aile Bakanlığı olarak güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum hedefiyle çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki güçlü kadınlar güçlü aileleri oluşturacak. Güçlü aileler de, güçlü toplumu ve güçlü Türkiye\'yi oluşturacak. Bugün bir karşılaşma için buradayız. Spor bir müsabaka olmanın yanında aynı zamanda centilmek ve barışın da sembölü. bu anlamda burada olmayı da çok anlamlı buluyorum. Futbolcularımıza tekrardan teşekkür ediyorum bize verdikleri destekten ötürü.



\"KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELEYİ ÖZELLİKLE SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE OLARAK GÖRÜYORUZ\"



Türkiye\'nin birçok yerinde farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirten Sayan Kaya, \"81 ilimizde bugün kadınlarımıza karşı şiddetle mücadele anlamında önemli farkındalık çalışmaları yaptık. Bu farkındalık çalışmalarımızın sonuncusunda burada birlikte gerçekleştireceğiz. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın katılımıyla Küçükçekmece Yahya Beyatlı Kültür Merkezi\'nde kadına karşı şiddetle mücadele uluslararası günü etkinlikleri bağlamında ülkemizin dört bir yanından gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kadın dernekleri temsilcileri ve aynı zaman farklı alanlarda çalışan akademisyen kadınlarla, iş kadınlarımızla bir araya geleceğiz Buradan halkımızı da yarın ki etkinliğimize davet etmek istiyorum. Türkiye\'de tüm kadınları güçlendirmek adına üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler el birliği içerisinde kadınlarımızı güçlendirmek için el ele çalışmamız gerekiyor. Kadına karşı şiddetle mücadeleyi özellikle siyaset üstü bir mesele olarak görüp, el ele tüm kadınlarımızı güçlendirmek adına beraber çalışalım diyorum\" ifadelerini kullandı.