(Görüntülü Haber) Aile Bakanı Kaya: Yüksek Sezaryen oranını düşürmekte kararlıyız

Erhan TEKTEN- İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU\'NDA toplu açılış törenine katılan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya \'Bugün kadın sağlığını, ülkemizin dinamik nüfus yapısını tehlike altına sokan yüksek sezaryen oranlarını düşürmekte kararlıyız. Eylem planında bu başlık da yer alıyor. Bugün Türkiye\'de yüzde 52 oranında sezaryen doğum yapıyor kadınlarımız. Bu oranları da dünya ortalamalarının altına çekmeyi hedefliyoruz\' dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi\'nde bulunan yüzme havuzu, bilgi evi, muhtarlık, sağlık ocağı ve otoparkın açılış törenine katıldı. Programa Bakan Kaya ile birlikte Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Kaya ve Başkan Aydın, Bilgi Evi öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Kaya, öğrencilerin ailelerine selam gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da öğrencilere selamı olduğunu belirten Kaya, bir süre havuzdaki öğrencileri seyretti. \"YÜKSEK SEZARYEN ORANINI DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ\" Bakan Kaya, dün açıkladıkları Eylem Planı ve Strateji Belgesi\'nin çalışmalarının gücüne güç katacak bir plan olduğunu vurgulayarak, eğitimde, ekonomide, sağlıkta, karar alma mekanizmalarında ve medyada kadınların güçlendirilmesi adına belirlenen politikalar çerçevesinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ulaşacaklarını belirtti. 2023 yılına kadar okuma yazma bilmeyen hiçbir kadının kalmayacağını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz istiyoruz ki her bir kız çocuğumuz en iyi şekilde eğitimini alıp hayata güçlü bir şekilde hazırlansın, daha sonra evliliğini yapsın. Bizim erken yaşta, zorla evliliklerle mücadelede de en büyük destekçimiz kızlarımızın eğitim hayatının içerisinde kopmadan yer almalarını sağlayabilmemiz. Hükümet ve bakanlık olarak bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. Erken yaşta ve zorla evlilikleri sıfırlama noktasında azimle, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıkta kadınlarımızın hayatına yıllar katacak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirecek politikaları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla beraber artırmaya devam edeceğiz. Özellikle bugün kadın sağlığını, ülkemizin dinamik nüfus yapısını tehlike altına sokan yüksek sezaryen oranlarını düşürmekte kararlıyız. Eylem planında bu başlık da yer alıyor. Bugün Türkiye\'de yüzde 52 oranında sezaryen doğum yapıyor kadınlarımız. Bu oranları da dünya ortalamalarının altına çekmeyi hedefliyoruz.\" \"GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM, GÜÇLÜ TÜRKİYE\" İstihdamın içerisindeki kadın sayısını da artırmayı amaçladıklarını dile getiren Kaya,\"Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatından kopmadan hem ailelerine zaman ayırmaları hem evlat sahibi olabilmeleri için birçok politika geliştirdik. Süt izni, doğum izinleri, esnek çalışma modelleri ile birlikte bir kadının annelikle, kariyeri arasında sıkışıp kalmasının önüne geçtik. Yaptığımız çalışmalarla iş gücüne katılım oranını yüzde 33,8\'e çıkarmayı başardık. Hedefimiz 2023 yılında yüzde 41\'i yakalamak. Kadınlarımızın güçlü olduğu bir Türkiye\'de ancak ailelerin güçlü olabileceğine inanıyoruz. O yüzden bakanlık olarak sloganımız; \'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye\' Kadınların gücüne inanıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemen her konuşmasında her konuşmasında siyasi hayatında en büyük destekçisi olarak kadınlara olan vefa borcunu, şükranlarını ileterek konuşmalarını tamamlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak biz kadınlar 2023 Türkiye\'sine doğru emin adımlarla gideceğiz.\"