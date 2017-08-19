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Spor

(Görüntülü Haber) Ahmet Nur Çebi maç sonrası konuştu

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

19 Ağustos 2017 11:44

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-2\'lik beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir maç olduğunu söyleyen Çebi, \"İki takımı da tebrik ediyorum. 4 gol vardı ve çok güzel bir maç oldu. Futbolseverler için keyifli bir andı. İlk dönemlerde büyük takımlar için bu tür kazalar söz konusu olabilir. Beşiktaş büyük takım. Güvenilir bir takımımız var. Hazırlık döneminde bunlar oluyor, telafisi olacaktır\" şeklinde konuştu. Transfer politikaları ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, \"Bütün transferleri izledik. Hepsi kıymetli, iyi çocuklar. Bunun karşılığını alacağız. Belki birkaç kere daha olur\" diyerek sözlerini tamamladı.

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