(Görüntülü Haber) Ahmet Davutoğlu. "15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi"ni gezdi

Erhan TEKTEN- Can EROK / İSTANBUL, (DHA) ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy\'de şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz\'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açılan \'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi\'ni ziyaret eden Davutoğlu\'na Cambaz\'ın oğlu Alparslan Cambaz eşlik etti. Babasının çektiği fotoğrafları Davutoğlu\'na tanıtan Alparslan Cambaz ziyaret sonrası, babasının çektiği bir fotoğrafı Davutoğlu\'na hediye etti. \"MUSTAFA CAMBAZ BİR KAHRAMANDIR\" Davutoğlu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, \"Çok derin bir his dünyası içinde sergiyi ziyaret ettik. Mustafa Cambaz bir kahramandır. İnsanlar nasıl yaşarlarsa öyle vefat ederler. Bu sergide gördüğüm üç ana özellik var. Birincisi Mustafa Cambaz\'ın doğadaki ve kainattaki güzellikleri, yaratılıştaki sırrı aramak üzerine, o güzellikler için çektiği resimler. İkincisi eşref-i mahlukat olan insanın yüzlerinin en güzel yansıtıldığı resimler. Üçüncüsü de bizim medeniyetimizin kültürel birikiminin estetiğini yansıtan şeyler. Bu da gösteriyor ki Mustafa Cambaz kardeşimiz aslında güzelliğin peşindeydi. Güzel bir insan olarak hep güzeli resmetmeye çalıştı. Gönlündeki güzelliği resimlere yansıttı\" dedi. Davutoğlu ziyaretçiler için açılan hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Sergi, 7 Ekim\'e kadar ziyaret edilebilecek.